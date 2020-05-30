Эксперт назвал отрасли, в которых будет больше всего безработных

После отмены мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, в лидерах по числу безработных окажется сфера услуг в области развлечений и проведения массовых мероприятий. Об этом рассказал управляющий директор по макроэкономическому анализу агентства "Эксперт РА" Антон Табах, передаёт агентство "Прайм".

— "Чемпионами" по безработице, скорее всего, станут сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением мероприятий, и, в меньшей степени, ресторанный бизнес. Скорее всего, даже после снятия основных ограничений массовые мероприятия будут сильно урезаны, а люди не будут гореть желанием участвовать в них из соображений безопасности, — отметил специалист.

По словам Табаха, вынужденное использование технологий для дистанционного общения может привести к снижению количества командировок сотрудников в компаниях. Поэтому эксперт подчёркивает, что географически наибольший удар коснётся столиц, городов-миллионников и курортных зон.

Специалист добавил, что нынешний кризис больше затронет средний и малый бизнес, а не крупные компании.

— В результате мы гарантированно увидим рост и официально зарегистрированной безработицы, и безработицы, учтённой по методике МОТ. Пик, скорее всего, будет достигнут к началу осени на уровне семи-восьми процентов, что ниже, чем на пике в 2009 году, — спрогнозировал Табах.