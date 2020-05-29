Трамп осудил действия полицейских, из-за которых начались массовые беспорядки в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился в Минюст страны и попросил ускорить расследование обстоятельств гибели афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими в Миннеаполисе, штат Миннесота. По словам американского лидера, произошедшее в тот день было примером ужасных действий полиции.

— Мне было очень прискорбно смотреть на это. Все мы знаем, что большинство полицейских делают потрясающую, фантастическую работу. Но это нападение было ужасным, и я знаю, что Минюст очень серьёзно занимается этим, — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп уточнил, что пообщался с семьёй погибшего по телефону, он назвал их потрясающими людьми. При этом, говоря о ситуации в самом Миннеаполисе, где не утихают беспорядки, он выразил надежду, что город "не погрузится в анархию и хаос". По его словам, в городе есть радикально настроенные "мародёры", своими действиями пытающиеся "задушить голоса" мирных протестующих, которые на самом деле хотят справедливости.