Захарова прокомментировала решение Трампа о прекращении отношений с ВОЗ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда всем странам необходимо объединиться. Так дипломат прокомментировала решение американских властей о разрыве связей с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передаёт ТАСС.

— В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения. Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере, — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в пятницу Дональд Трамп заявил, что США приняли решение прекратить отношения с ВОЗ.