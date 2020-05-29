Захарова прокомментировала решение Трампа о прекращении отношений с ВОЗ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда всем странам необходимо объединиться. Так дипломат прокомментировала решение американских властей о разрыве связей с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передаёт ТАСС.
— В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения. Что могут США предложить миру взамен? Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере, — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в пятницу Дональд Трамп заявил, что США приняли решение прекратить отношения с ВОЗ.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу, в котором говорится, что Соединённые Штаты полностью перестанут финансировать организацию и откажутся от членства в ней, если та не выполнит ряд требований в течение 30 дней. В послании главы Белого дома, в частности, говорится о том, что ВОЗ игнорировала достоверные сообщения о распространении вируса в Ухани в начале декабря 2019 года или даже раньше.