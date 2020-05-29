"Люди стараются не выходить на улицу". Студент из Миннеаполиса рассказал Лайфу об обстановке в городе

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Студент одного из университетов американского Миннеаполиса Денис Рыбкин рассказал Лайфу о ситуации в городе на фоне масштабных протестов. По его словам, жители просто стараются не выходить на улицы, хотя в некоторых районах ситуация спокойная.

По его словам, в городе начались разбои. Так, неподалёку от его вуза пострадали два магазина, в которые пытались пробраться люди. При этом банки и различные предприятия просто не открывались последние дни, так как боятся грабежей.

— В целом люди сейчас стараются не выходить на улицы, поскольку не знают, что может твориться там, ведь в городе происходят грабежи, — отметил студент.

Основная часть преступлений, по признанию уроженца Казахстана, происходит в вечернее время, однако ситуация в городе в целом нестабильна. При этом в Миннеаполисе остаются районы, которые не так сильно затронули митинги. Речь, в частности, идёт о пригородах. Однако атмосфера беспорядков и акций протеста чувствуется во всём городе. Как отметил Рыбкин, главное, знать, куда идти, чтобы оставаться в безопасности.

По его прогнозам, митинги будут продолжаться в ближайшие несколько дней, так как в Миннеаполисе остаётся множество недовольных людей.