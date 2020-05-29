Арестован бывший коп, из-за которого погиб темнокожий мужчина в Миннеаполисе. Ему предъявили обвинение

Бывший офицер полиции из Миннеаполиса был арестован в пятницу по делу о смерти афроамериканца. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на комиссара общественной безопасности Джона Харрингтона.

Он заявил, что государственные следователи арестовали Дерека Шовена, который ранее коленом придавил шею задержанному Джорджу Флойду, в результате чего 46-летний афроамериканец погиб.

Как уточняет агентство Reuters, экс-правоохранителю предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Также прокурор собирается призвать к ответственности трёх других стражей порядка, причастных к делу Флойда.

Отметим, что известие об аресте появилось через несколько минут после того, как губернатор штата Миннесота Тим Уолз признал "серьёзную неудачу" реакции на протесты и призвал к быстрому правосудию над офицерами. Уолз заявил, что государство примет ответные меры на беспорядки.

— Миннеаполис и Сент-Пол в огне. Пламя всё ещё тлеет на наших улицах. Пепел символизирует десятилетия и поколения боли, неслыханных страданий, — заявил Уолз.

Губернатор заявил, что сенатор штата Эми Клобушар описала Миннеаполис как район, погрязший за последние дни в огне.

— Ни полиции, ни пожарных, ни социального контроля... Запертые в домах избиратели сами задались вопросом, что им необходимо делать в ситуации. Это полный провал со стороны властей, — сказала сенатор.

Напомним, в американском штате Миннесота уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца, после которого он скончался. Шокирующие кадры появились в Сети. На следующий день правоохранителей уволили, однако в штате начались демонстрации и протесты. Мэр Миннеаполиса ввёл в городе режим ЧС.