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Доктор Комаровский рассказал о "глобальном разводе" в медицине

Врач считает, что необходимо создать такие условия для организма, при которых он сам справится с заболеванием.

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Фото © Instagram / doctor_komarovskiy

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме", отвечая на вопрос пользователя о том, какие существуют "действенные природные компоненты" от коронавирусной инфекции.

Если вы хотите от меня природную "волшебную таблетку", какой-нибудь целебной травки (плюща, эхинацеи, облепихи), то вы слишком многого хотите. Все эти природные суперпанацеи — в большинстве случаев глобальный развод, — рассказал доктор.

Комаровский также отметил, что природный подход к лечению инфекции должен заключаться в том, что необходимо создать такие условия для человеческого организма, при которых он сам сможет справиться с заболеванием.

Поэтому оптимальные природные компоненты — это не мёрзнуть, то есть на вас тёплая одежда, в комнате чистый, прохладный, влажный воздух, природный напиток — вода, можно умеренно природные компоты, чаи или морсы. Вот такие действия и есть лечение, — резюмировал специалист.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8572 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 387 623 случая заболевания. За весь период выздоровело 159 257 пациентов.

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