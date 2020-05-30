Доктор Комаровский рассказал о "глобальном разводе" в медицине

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что людей часто обманывают, представляя лечебные травы как суперпанацею. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме", отвечая на вопрос пользователя о том, какие существуют "действенные природные компоненты" от коронавирусной инфекции.

— Если вы хотите от меня природную "волшебную таблетку", какой-нибудь целебной травки (плюща, эхинацеи, облепихи), то вы слишком многого хотите. Все эти природные суперпанацеи — в большинстве случаев глобальный развод, — рассказал доктор.

Комаровский также отметил, что природный подход к лечению инфекции должен заключаться в том, что необходимо создать такие условия для человеческого организма, при которых он сам сможет справиться с заболеванием.

— Поэтому оптимальные природные компоненты — это не мёрзнуть, то есть на вас тёплая одежда, в комнате чистый, прохладный, влажный воздух, природный напиток — вода, можно умеренно природные компоты, чаи или морсы. Вот такие действия и есть лечение, — резюмировал специалист.