Тысячи жителей Канады вышли на акции протеста против притеснения темнокожих — видео

Stunning aerial views from today’s protest downtown #torontoprotest #JusticeForRegis pic.twitter.com/XvzVggAptm— Tina Yazdani (@TinaYazdani) May 30, 2020
Тысячи жителей крупнейшего канадского города Торонто вышли на улицы на акции протеста против расизма и притеснения темнокожих со стороны полиции, сообщает телеканал CBC.
Протесты начались после нескольких случаев гибели афроамериканцев в США и Канаде. Так, например, в Торонто 29-летняя девушка Регис Корчински-Паке погибла после падения с высотного здания. По мнению родственников погибшей, её толкнули сотрудники полиции.
toronto today. pic.twitter.com/mDbDBhhh40— 🏄🏽♀️🏄🏽♀️🏄🏽♀️ (@ns_hudaaa) May 30, 2020
Демонстранты скандируют: "Хватит убивать темнокожих женщин!" Кроме того, можно увидеть лозунги "Упразднить полицию!", "Нет справедливости — нет мира" и "Больше ни одной жизни темнокожего!".
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Как утверждают участники акций, они вышли на улицы не только из-за смерти девушки, но и "из-за каждого человека, который был несправедливо убит и к которому предвзято отнеслись полиция и суд".
Напомним, ранее массовые беспорядки начались во многих городах США. Их причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда во время жестокого задержания полицейскими. Сотрудник органов правопорядка Дерек Шовин в течение восьми минут стоял коленом на шее Флойда и не реагировал на слова лежачего о том, что он задыхается. В итоге мужчина скончался в реанимации. Шовина уволили из органов, после чего задержали и обвинили в убийстве по неосторожности. СМИ выяснили, что погибший был связан с полицейским.