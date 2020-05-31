Тысячи жителей Канады вышли на акции протеста против притеснения темнокожих — видео

Тысячи жителей крупнейшего канадского города Торонто вышли на улицы на акции протеста против расизма и притеснения темнокожих со стороны полиции, сообщает телеканал CBC.

Протесты начались после нескольких случаев гибели афроамериканцев в США и Канаде. Так, например, в Торонто 29-летняя девушка Регис Корчински-Паке погибла после падения с высотного здания. По мнению родственников погибшей, её толкнули сотрудники полиции.

Демонстранты скандируют: "Хватит убивать темнокожих женщин!" Кроме того, можно увидеть лозунги "Упразднить полицию!", "Нет справедливости — нет мира" и "Больше ни одной жизни темнокожего!".

Как утверждают участники акций, они вышли на улицы не только из-за смерти девушки, но и "из-за каждого человека, который был несправедливо убит и к которому предвзято отнеслись полиция и суд".