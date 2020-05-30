В Миннесоте объявили полную мобилизацию Нацгвардии впервые со Второй мировой

Как ранее писал Лайф, в Миннеаполисе 25 мая скончался афроамериканец Джордж Флойд. Он расплатился в магазине фальшивыми купюрами, а приехавшие на место полицейские задержали его с особой жестокостью. Один из стражей порядка прижал его к асфальту и восемь минут стоял коленом на шее, игнорируя слова темнокожего "Я задыхаюсь". Флойд потерял сознание и умер в реанимации. Задержавших его четырёх офицеров уволили, а удерживавшего Флойда полицейского Дерека Шовина арестовали по обвинению в убийстве. После появления видео инцидента в городе вспыхнули массовые беспорядки, а позже к протестам примкнуло более десяти городов.