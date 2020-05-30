В Миннесоте объявили полную мобилизацию Нацгвардии впервые со Второй мировой

В Миннесоте объявили полную мобилизацию сил Национальной гвардии США для пресечения беспорядков, вспыхнувших в связи с трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующий указ издал глава региона Тим Уолз.
Minneapolis is burning. Overnight we saw fires set at dozens of businesses, windows smashed. In the morning, we see overwhelmed firefighters trying to put out flames, protected by National Guard troops pic.twitter.com/R7SyYdVBrb— Michael George (@MikeGeorgeCBS) May 30, 2020
— Губернатор только что издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии впервые со времён Второй мировой войны, — сообщил на брифинге глава Нацгвардии США в Миннесоте, генерал-майор Джон Дженсен.
Видео © Соцсети
По словам офицера, число бойцов Нацгвардии, привлечённых к разгону протестующих, может достигнуть 2,5 тысячи.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Как ранее писал Лайф, в Миннеаполисе 25 мая скончался афроамериканец Джордж Флойд. Он расплатился в магазине фальшивыми купюрами, а приехавшие на место полицейские задержали его с особой жестокостью. Один из стражей порядка прижал его к асфальту и восемь минут стоял коленом на шее, игнорируя слова темнокожего "Я задыхаюсь". Флойд потерял сознание и умер в реанимации. Задержавших его четырёх офицеров уволили, а удерживавшего Флойда полицейского Дерека Шовина арестовали по обвинению в убийстве. После появления видео инцидента в городе вспыхнули массовые беспорядки, а позже к протестам примкнуло более десяти городов.