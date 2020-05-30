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В Миннесоте объявили полную мобилизацию Нацгвардии впервые со Второй мировой

Массовые беспорядки в штате продолжаются третьи сутки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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В Миннесоте объявили полную мобилизацию сил Национальной гвардии США для пресечения беспорядков, вспыхнувших в связи с трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующий указ издал глава региона Тим Уолз.

Губернатор только что издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии впервые со времён Второй мировой войны, — сообщил на брифинге глава Нацгвардии США в Миннесоте, генерал-майор Джон Дженсен.

Видео © Соцсети

По словам офицера, число бойцов Нацгвардии, привлечённых к разгону протестующих, может достигнуть 2,5 тысячи.

Как ранее писал Лайф, в Миннеаполисе 25 мая скончался афроамериканец Джордж Флойд. Он расплатился в магазине фальшивыми купюрами, а приехавшие на место полицейские задержали его с особой жестокостью. Один из стражей порядка прижал его к асфальту и восемь минут стоял коленом на шее, игнорируя слова темнокожего "Я задыхаюсь". Флойд потерял сознание и умер в реанимации. Задержавших его четырёх офицеров уволили, а удерживавшего Флойда полицейского Дерека Шовина арестовали по обвинению в убийстве. После появления видео инцидента в городе вспыхнули массовые беспорядки, а позже к протестам примкнуло более десяти городов.

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