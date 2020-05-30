Жена задушившего афроамериканца американского полицейского подала на развод

Жена бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца при задержании с применением чрезмерной агрессии, подала на развод. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на адвоката женщины.
Келли и Дерек Шовин прожили в браке десять лет, однако недавние события в Миннеаполисе шокировали женщину, из-за чего она решила уйти от супруга. Адвокат Келли рассказал, что она опустошена убийством 46-летнего Джорджа Флойда.
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— Хотя у мисс Шовин нет детей от нынешнего брака, она с уважением просит, чтобы её детям, родителям и семье были предоставлены безопасность и уединение в это трудное время, — рассказал адвокат.
Дерека Шовина уволили из полиции и взяли под стражу после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которого он задушил при жестоком задержании. Экс-правоохранителю предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость. После смерти Флойда в Миннеаполисе начались массовые беспорядки, бунтующие громят улицы и даже сожгли полицейский участок.