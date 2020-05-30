Жена задушившего афроамериканца американского полицейского подала на развод

Жена бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца при задержании с применением чрезмерной агрессии, подала на развод. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на адвоката женщины.

Келли и Дерек Шовин прожили в браке десять лет, однако недавние события в Миннеаполисе шокировали женщину, из-за чего она решила уйти от супруга. Адвокат Келли рассказал, что она опустошена убийством 46-летнего Джорджа Флойда.

— Хотя у мисс Шовин нет детей от нынешнего брака, она с уважением просит, чтобы её детям, родителям и семье были предоставлены безопасность и уединение в это трудное время, — рассказал адвокат.