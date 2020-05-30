Путин — о продлении ДСНВ: Серьёзных переговоров так и не удалось начать

Действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) подходит к концу, но серьёзных переговоров о его продлении пока нет. Это отметил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.
— Надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом США из Договора по открытому небу. Да и ДСНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьёзных переговоров по этой важнейшей теме (не только для нас, но и для всего мира) так и не удалось начать, — отметил российский лидер.
Президент России предложил обсудить эту тему на сегодняшнем заседании Совбеза РФ.
Ранее Лайф сообщал, что Россия и США договорились приостановить проведение инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений из-за коронавируса.