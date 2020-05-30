Глава "Вектора" рассказал, когда начнут испытывать вакцину от CoViD-19 на детях

Эффективность вакцины от коронавируса на детях планируют исследовать только в начале 2021 года. Об этом рассказал генеральный директор исследовательского центра вирусологии "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, такие исследования будут допустимы только после того, как препарат будет зарегистрирован, а результаты его проверки на первых добровольцах окажутся положительными. Только после этого контингент исследований можно будет расширять до детей и людей старше 60 лет, сообщил Максютов.

— После получения положительных результатов и регистрации вакцины в рамках пострегистрационных исследований или независимых клинических исследований можно будет расширять контингент как по возрасту, то есть включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям, — рассказал глава "Вектора".