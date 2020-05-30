В Минздраве рассказали, когда лёгкие переболевших CoViD-19 возвращаются в норму

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что изменения в лёгких у половины переболевших коронавирусом пациентов проходят через три недели.

— Через три недели у 53% выписанных из больниц вообще нет никаких изменений, остаточных явлений в лёгких. А в больницы попадают самые тяжёлые. Получается, даже у половины из них нет самых тяжёлых последствий, — объяснил он "Интерфаксу".

По словам Авдеева, ношение медицинских масок и перчаток на улице "неполезно", но необходимо. Если собеседники находятся друг от друга на расстоянии полтора-два метра, защитные средства не имеют смысла, но при более близком контакте они спасут от заражения.

Пульмонолог также выразил надежду на то, что тёплая погода снизит распространение коронавируса. По его словам, делать прогнозы о вероятности второй волны рано. Новая вспышка может произойти во второй половине осени и быть связана с ОРВИ.