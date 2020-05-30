Россиянам рассказали, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации

За отказ от вакцинации в России обычных граждан штрафовать не станут, привлекать к ответственности будут только людей, входящих в профессиональные группы риска. Это пояснила пресс-служба Роспотребнадзора.

— В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, — уточнили в ведомстве.

В случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации человек может быть привлечён к ответственности.