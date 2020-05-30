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Россиянам рассказали, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации

Профилактические прививки будут обязательными при работе с инфекционными заболеваниями, кровью и биологическими жидкостями человека.

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Фото © Pixabay

За отказ от вакцинации в России обычных граждан штрафовать не станут, привлекать к ответственности будут только людей, входящих в профессиональные группы риска. Это пояснила пресс-служба Роспотребнадзора.

В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, — уточнили в ведомстве.

В случае исполнения указанных профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации человек может быть привлечён к ответственности.

Напомним, наказание за отказ от обязательной вакцинации предложили внести в Кодекс об административной ответственности. Пока это только проект.

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