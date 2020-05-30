Отказаться от кваса и колбасы. Диетолог дал советы по приготовлению полезной окрошки

Для снижения калорийности окрошки при её приготовлении рекомендуется заменить квас на айран, майонез — на йогурт, а колбасу — на отварное мясо птицы. Такие рекомендации дала главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения города Москвы Антонина Стародубова ко Дню окрошки, который ежегодно отмечается 30 мая.

— Колбасным изделиям и ветчине лучше предпочесть нежирные сорта отварного мяса или птицы (цыплёнок или индейка). Не рекомендуется заправлять окрошку майонезом или другими соусами, содержащими большое количество соли и жиров. В качестве заправки лучше использовать нежирные сорта сметаны или натуральный йогурт, — рассказала диетолог в беседе с агентством "Москва".

Главной причиной, по которой квас в окрошке стоит заменить айраном или кефиром, является повышенное содержание в нём сахара, чрезмерное употребление которого может привести к проблемам со здоровьем. Углекислый газ же, с применением которого производят квас, может негативно сказаться на работе кишечника. В целом, по словам специалиста, окрошка не является высококалорийным блюдом, однако вышеперечисленные советы помогут сократить его ещё "легче" на 30%.