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Финансист дал совет, что делать при отказе банка предоставлять ипотечные каникулы

Как показывает практика, россияне при первом же отказе бросают попытки.

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Фото © Shutterstock

Россиянам, которые не смогли получить ипотечные каникулы в первый раз, не следует сдаваться — нужно обращаться в банки снова и снова. К этому призвал финансовый аналитик Виталий Калугин.

Он отметил, что чаще всего россияне перестают действовать после первого отказа. Но в такой ситуации важно не бояться разговаривать с банком, несмотря на отрицательные решения с его стороны. Важно доказать, что вы способны оплатить кредит, но именно сейчас необходима отсрочка.

При этом следует не запугивать, а привлекать банк своими прогнозами на будущее, — передаёт слова экономиста портал Ura.ru.

Эксперт предупредил, что не нужно совершать самую главную ошибку — "уходить в подполье". Ведь если должник уйдёт из поля зрения, банк точно не окажет никакой поддержки. Можно также рассмотреть и другие предложения банка, которые могут стать хорошей альтернативой для ипотечных каникул. Но точно не стоит брать новые кредиты, чтобы закрыть ипотеку.

В нынешних условиях придётся оплачивать все кредиты своими силами — никаких лазеек нет, финансовые обязательства с россиян никто не снимал, все они закреплены в договорах, — отметил в свою очередь экономист Константин Юрченко.

Ранее Лайф сообщал, что общее количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле оказалось на 33% меньше по сравнению с мартом и на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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