Низкие ставки. Как выгодно рефинансировать ипотеку и не переплатить банку

Сбербанк снижает ставки рефинансирования ипотеки других банков на 0,5 процентных пункта. Теперь перекредитоваться можно под 8,5% годовых. Также вместе с ипотекой можно будет рефинансировать потребительский кредит, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Напомним, что Сбербанк в начале мая уже снизил ставки по ипотечным программам. Купить квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке — от 7,8% годовых.

Эксперты считают, что на данный момент ставка 8,5% — одна из лучших для рефинансирования ипотеки. Примерно такую же ставку в среднем получают те клиенты, которые берут новую ипотеку без дополнительных льгот и государственных субсидий, то есть на квартиры вторичного рынка.

Чтобы клиенту было выгодно участвовать в таком рефинансировании, его текущая ставка по ипотеке должна быть не ниже 11–12%, а срок погашения не дальше первой половины. То есть если ипотека сроком на 20 лет, то должно пройти не более десяти лет. Если говорить о конкретной выгоде, то снижение ставки на 1,5–2% даст экономию платежа от 10 до 15% Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом финанс"

В среднем в России берут кредит на 2,6 миллиона. Следовательно, можно сократить платёж примерно с 28 до 25 тысяч рублей в месяц. Для Москвы, где в среднем ипотека составляет 5,5 миллиона рублей, платёж можно сократить с 60 до 52 тысяч рублей. Валерий Емельянов считает, что для заёмщика это выгодная сделка.

В высоких шансах заёмщика на рефинансирование ипотеки по новой ставке уверен и аналитик ГК "ФинАМ" Алексей Коренев. Правда, такая возможность есть при условии, что клиент исправно обслуживает кредит и нет негативной истории, мешающей подобной операции.

— Сбербанк — крупнейший игрок на рынке ипотеки, обладающий колоссальными ресурсами и государственной поддержкой. Он имеет фактические возможности, чтобы предоставлять кредиты по ставкам ниже, чем у большинства конкурентов. Особенно на фоне постоянного понижения ключевой ставки Банком России. На июньском заседании регулятор с большей долей вероятности понизит ключевую ставку на 50 базовых пунктов. А возможно, и на 75, — пояснил Алексей Коренев.

Стоит отметить, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не раз говорила, что и вопрос понижения ключевой ставки сразу на 100 базовых пунктов с повестки дня не снимается. По прогнозам Алексея Коренева, скорее всего, в скором времени мы увидим ключевую ставку Центробанка ниже 5%.

Сейчас непростая ситуация в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Пострадал малый и средний бизнес, многие остались без работы. Сбербанк — как мощная организация с огромными ресурсами — вполне может позволить себе переманить клиентов других кредитных заведений достаточно выгодными условиями рефинансирования, считает аналитик ГК "ФинАМ".

— Остальным кредиторам в условиях обострившейся конкуренции тоже придётся ужиматься, расширяя линейку продуктов, предлагая клиентам дополнительные льготы и смиряясь со снижением банковской маржи. Но текущие условия вполне благоприятствуют тому, чтобы в борьбе за клиента большинство банков шли на существенные уступки, — добавил Алексей Коренев.