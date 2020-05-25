Мать, у которой украли маленького сына, спустя 32 года нашла его за тысячу километров от дома

Чудесное событие случилось в китайской провинции Шэньси. Спустя огромное количество времени 60-летней Ли Цзиньчжи и её мужу Мао Чженьцзинь удалось вернуть их похищенного сына. Одним октябрьским днём в 1988 году отец вместе с двухлетним малышом прогуливались по городу, когда Мао Инь захотел пить. Папа зашёл в ближайшую гостиницу за водой и отвлёкся на минуту, этого похитителям хватило, чтобы схватить ребёнка и скрыться, пишет Unilad.

Фото © YouTube / South China Morning Post

Безутешная Ли бросила работу и всё время посвятила поискам сына. Она распространила 100 тыс. флаеров по десяти ближайшим провинциям, но безрезультатно. Мама начала искать любую информацию по украденным детям и передавала её полиции, так за 30 лет ей удалось вернуть 29 чужих малышей обратно в семью. Ли ходила по любым телевизионным передачам, снимаясь в массовке с плакатами, надеясь, что сын её узнает.

Фото © YouTube / South China Morning Post

Но вот только спустя 32 года система распознавания лиц заподозрила, что 34-летний Гу Ниньнинь, проживающий за тысячу километров от Ли и Мао, подходит под описание пропавшего мальчика. Оказалось, что приёмные родители мужчины купили его за 6 тыс. юаней (около 60 тыс. рублей). ДНК-тест подтвердил, что Гу на самом деле является тем самым украденным ребёнком.

Фото © YouTube / South China Morning Post