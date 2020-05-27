На Ямале под большегрузом обрушился мост — видео

На 52-м километре притрассовой дороги Обская — Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе обрушился мост после того, как водитель большегруза попытался по нему проехать. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

По информации представителя Министерства по делам чрезвычайных ситуаций, данный мост давно не обслуживается, поскольку рядом есть новая автодорога, по которой курсирует весь транспорт. Однако один водитель всё-таки решил проехать по старому пути, в результате чего переправа обрушилась.

Происшествие засняли очевидцы. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как по мосту едет колонна машин. При этом в какой-то момент деревянное покрытие ломается под большегрузом и машина с треском проваливается вниз.

Отметим, что в момент инцидента в кабине грузовика находился только водитель. Он не пострадал — на кадрах видно, как он успел выпрыгнуть из машины после аварии.