В Кузбассе штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов — видео

Видео © VK / "Месторасположение ДПС — город Мариинск"

Штормовой ветер в Кузбассе повредил почти 150 крыш, повалил 280 деревьев и повредил линии электропередачи, оставив многих без электричества. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

— Повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять — в Кемерове) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — кровли частных домов... Также повреждено 25 автомобилей (из них 11 — в областном центре) и повалено 280 деревьев, — уточняется в заявлении.

Фото © VK / "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы" 1 / 5

Особенно сильно пострадали жители Мариинского района. В селе Константиновка повреждены кровли частных домов, есть случаи падения деревьев. Кроме того, при обрушении стены зернохранилища погибло два человека, ещё один пострадал.

На местах происшествий работают оперативные группы, спасатели, аварийно-восстановительные отряды ЖКХ и службы экстренного реагирования. Они занимаются очищением дорог от упавших деревьев. Сейчас электроснабжение в регионе восстановлено. Объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.

В соцсетях свидетели разгула стихии делятся фотографиями и видеозаписями. Видно, что в некоторых местах сильный ветер выкорчёвывал деревья с корнями.