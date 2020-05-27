В МЧС предупредили бизнесменов о мошенничестве под видом проверок

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Евгений Еникеев предупредил о мошенниках, устраивающих "противопожарные проверки" представителям бизнеса под видом сотрудников ведомства.

— Приходят люди, представляются сотрудниками МЧС России и выстраивают диалог таким образом, что в конце выясняется, что им нужно произвести какую-то оплату или вознаградить каким-то образом, — приводит его слова ТАСС.

Это происходит настолько быстро, что представители бизнес-структур часто не успевают распознать обман и идут на поводу у мошенников.

Преступники, по словам представителя ведомства, могут быть одеты в штатское или форму и обращаться к жертвам по телефону или через социальные сети. Главная претензия у них — запрет на деятельность в период самоизоляции.

Обычно жертва обмана либо сама просит дать отсрочку проверки, либо мошенники намекают на это, требуя вознаграждение. Деньги забирают другие люди, причём делают это очень быстро.