В МЧС предупредили бизнесменов о мошенничестве под видом проверок

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Евгений Еникеев предупредил о мошенниках, устраивающих "противопожарные проверки" представителям бизнеса под видом сотрудников ведомства.
— Приходят люди, представляются сотрудниками МЧС России и выстраивают диалог таким образом, что в конце выясняется, что им нужно произвести какую-то оплату или вознаградить каким-то образом, — приводит его слова ТАСС.
Это происходит настолько быстро, что представители бизнес-структур часто не успевают распознать обман и идут на поводу у мошенников.
Преступники, по словам представителя ведомства, могут быть одеты в штатское или форму и обращаться к жертвам по телефону или через социальные сети. Главная претензия у них — запрет на деятельность в период самоизоляции.
Обычно жертва обмана либо сама просит дать отсрочку проверки, либо мошенники намекают на это, требуя вознаграждение. Деньги забирают другие люди, причём делают это очень быстро.
Чтобы быть уверенным, что перед вами не мошенник, можно зайти на сайт МЧС, найти информацию о должностных лицах и проверить, действительно ли они участвуют в надзорных мероприятиях. В качестве альтернативного варианта можно позвонить по телефону доверия.
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