Кредит подороже. На чём обманывают микрофинансовые организации

Банки становятся всё строже к заёмщикам, и многие, потеряв работу, уже не могут взять кредит. На этом фоне интерес к микрофинансовым организациям (МФО) у населения только растёт. Не останавливает даже репутация МФО как безотказных кредиторов с "хапужническими" процентами. Несмотря на дурную славу, люди идут за микрозаймами, а сотрудники МФО продолжают придумывать новые схемы, чтобы выманить деньги у клиентов.

Схемы уловок МФО

POS-кредиты под видом займов наличными МФО начали выдавать POS-кредиты под видом займов наличными. Так микрофинансовые организации нашли способ значительно увеличить проценты.

Схема простая, но неподготовленный заёмщик не сразу поймёт, в чём подвох. Суть её заключается в том, что клиенту предлагают под видом кредита на покупку товаров заём наличными, где проценты в разы больше.

Это не что иное, как POS-заём (кредит на некоторые товары в торговых центрах). В договоре сделки умалчивается, что клиент не увидит живых денег, только сам товар. Оформлен документ как заём наличными, которые клиент автоматически перечисляет магазину за покупку.

Манипуляции с паспортными данными Можно встретить несколько вариантов обмана клиентов. Сценарий самого распространённого из них такой. Заёмщик раньше уже имел неосторожность обратиться в микрофинансовую организацию, где подавал заявку на кредит, и система одобрила выдачу денег. Но клиент об этом не узнал, потому что менеджер намеренно объявил ему об отказе.

Только вот система уже запущена и паспортные данные переданы. Сотрудник МФО сам составляет договор и подписывает вместо клиента по сохранившимся личным данным жертвы. В итоге деньги лежат в кармане у менеджера МФО, а у бедолаги-заёмщика появляется незаконная задолженность. После этого человеку приходится доказывать, что долгов у него нет, а на практике это очень непросто.

Что делать жертвам МФО?

Эксперты считают, что микрофинансовые организации — это последнее место, куда стоит обращаться за деньгами, если человек лишился работы и у него кончаются накопления. Займы в таких компаниях выдаются, как правило, по максимально возможной ставке, регламентированной законодателем, — 1% в день.

— Стоит ли брать 10 тысяч рублей, чтобы через 30 дней вернуть 13? Думается, что нет, лучше попробовать "перекрутиться", заняв у родственников или друзей. Пени и штрафы за просрочку выплат могут достигать такого же процентного показателя, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Эксперт предупреждает: несмотря на то что максимально возможный долг для взыскания через суд для МФО ограничен двумя суммами основного долга, существует практика переуступки (согласно статье 382 Гражданского кодекса РФ). В этом случае МФО может перепродать долг подконтрольному коллекторскому агентству. Тогда сумма может многократно возрасти. Кроме этого, есть ещё много капканов. Один микрозаём открывает дорогу новому, и заёмщик будет очень долго отбиваться от навязывания последующих микрокредитов. Причём не только от компании, где был изначально получен заём, но и от других. Это объясняется просто. Такие компании часто либо продают базы клиентов, либо обмениваются данными, рассказал Алексей Кричевский.

В последнее время ЦБ РФ ограничил общий объём штрафов, сократив до полуторакратного предела все комиссии.

— Например, если клиент оформил заём на сумму в 5000 рублей и не выплатил ни копейки, то кредитор сможет с него взыскать не более 12 500 рублей. Из них 5000 рублей — основной долг, 7500 — полуторакратный предел всех комиссий, — рассказал ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский. — Также максимальная процентная ставка в день не может быть больше 1%, но и эта ставка очень большая.

Аналитик напомнил, что обращаться в МФО за деньгами следует лишь в двух случаях. Во-первых, если совсем нет вариантов, где занять деньги, но они очень срочно необходимы, во-вторых, если есть возможность получить доходность больше, чем процент, который отдаётся за пользование ими. Таких вариантов на данный момент очень мало. В остальных же случаях лучше избегать займов в МФО. Это обусловлено высокими ставками, даже если в последнее время они значительно снизились.

Аналитики "Альфа-банка" ожидают падения уровня реальной заработной платы до конца года на 5%. В такой ситуации, по словам Ивана Капустянского, стоит ожидать увеличения спроса на кредиты МФО.