Новый закон о прекращении аренды. Сколько будут стоить помещения в ТЦ и что ждёт рынок коммерческой недвижимости

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит пострадавшим из-за коронавируса компаниям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договор аренды без уплаты штрафа.

Как следует из документа, арендатор может обратиться к арендодателю с просьбой о снижении платы за съём помещения. Если обе стороны не договорятся, то он вправе расторгнуть договор. При этом убытки в виде упущенной выгоды арендатор не возмещает, а обеспечительный платёж останется у арендодателя. Расторгать договоры в таком порядке пострадавшим предприятиям разрешено до 1 октября 2020 года.

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По данным Российского совета торговых центров (РСТЦ), в крупных современных ТЦ малый и средний бизнес даёт до 25% дохода от сдачи помещений. Его доля в общем обороте предприятий-арендаторов составляет до 34%.

В РСТЦ положительно относятся к возможности заключить договор о снижении размера арендной платы, которая будет носить временный характер. Это позволит более уверенно планировать экономику торгового центра. К тому же таким образом можно снизить возможности манипулирования со стороны арендаторов.

Что о законе думают эксперты?

Эксперты оценивают новый закон неоднозначно. Так, аналитик компании "Фридом финанс" Евгений Миронюк говорит, что там есть нюансы для арендаторов, которые в ряде случаев препятствуют расторжению договора без значительных финансовых последствий.

Евгений Миронюк отметил, что договор должен быть заключён до введения режима самоизоляции и готовности к ЧП. Также будет учитываться, исполнял ли до этого времени арендатор все предусмотренные в договоре условия. При этом уровень его ежемесячного дохода должен снизиться более чем на 50% (не обязательно учитывать уровень дохода от арендуемой недвижимости, это не указано в законопроекте).

— При этом освобождают не от всех штрафов по договору, а только от тех, которые касаются именно досрочного расторжения. Так, если были просрочки по платежам, арендатор не будет освобождён от пеней или уплаты штрафа, — отметил Евгений Миронюк.

Судьба торговых центров

Для торговых центров более важными клиентами являются крупные предприятия и бренды, которые приносят им 85% прибыли. Пока нет никаких оснований говорить о закрытии ТЦ, считает директор аналитического отдела Dominfo.ru Артур Меркушев.

— Перед открытием ТЦ чаще всего ищут крупных игроков. Это нужно, чтобы минимизировать потери в операционной деятельности при таких ситуациях, как, например, карантин. Вероятнее всего, закроются те торговые центры, которые не искали крупный бизнес. Но чаще всего мы видим, что ТЦ идут на компромисс: иногда скидка на аренду составляет около 85%, — объяснил Артур Меркушев.