В Подмосковье образовалась огромная пробка из-за аварии на Новорижском шоссе — видео

Многокилометровая пробка образовалась в Подмосковье на западе от столицы. Затор длиною в десять километров появился на Новорижском шоссе в районе съезда в сторону посёлка Павловская Слобода. В ожидании возобновления движения водители выходят из автомобилей и общаются друг с другом.
— Движения просто нет. Люди прошли туда вперёд, говорят, прошли три километра, — конца и края пробки не видно. Все просто стоят, — рассказал один из водителей.
По данным Лайфа, причиной возникновения пробки в сторону области стало ДТП, в результате которого на дороге сбили мужчину. На место происшествия на вертолёте прибыли медики, однако спасти мужчину не удалось. По предварительной информации, сперва произошла небольшая авария, и, когда водители начали разбираться, произошёл наезд на человека.
Ранее Лайф сообщал о ДТП на въезде в столицу Ингушетии, участником которого стал мэр Магаса Руслан Арсамаков. В пресс-службе администрации города рассказали, что авто попало в аварию из-за отказа тормозной системы у служебного автомобиля.