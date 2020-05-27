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Мэр Магаса был в служебном автомобиле во время ДТП

При этом в мэрии опровергли сообщения о травмированном водителе.

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Мэр Магаса Руслан Арсамаков. Фото © Официальный сайт Администрации муниципального образования "Городской округ город Магас"

Мэр Магаса Руслан Арсамаков находился в служебном авто во время ДТП, которое произошло во вторник. Вместе с ним в машине был шофёр, рассказал Лайфу источник.

В момент происшествия градоначальник находился на заднем сиденье машины. При этом, по данным источника, в результате аварии никто не пострадал — лишь машина получила небольшие повреждения, а водитель и пассажир остались целы благодаря подушкам безопасности.

Также он уточнил, что информация некоторых СМИ о том, что из повреждённой машины якобы достали пьяного и травмированного шофёра, не соответствует действительности.

В пресс-службе администрации города уверяют, что авто попало в аварию из-за отказа тормозной системы у служебного автомобиля, сообщает ТАСС. Также представитель мэрии уточнил, что время инцидента градоначальник не пострадал, однако его водитель получил лёгкий ушиб мягких тканей ноги.

Напомним, что ДТП произошло на въезде в столицу Ингушетии: машина вылетела в кювет с моста вечером 26 мая.

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