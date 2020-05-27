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Служебный автомобиль мэра Магаса попал в ДТП

Был ли в нём в этот момент глава администрации — неизвестно.

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Фото © Елена Афонина / ТАСС

Служебный автомобиль мэра Магаса Руслана Арсамакова попал в аварию, об этом Лайфу сообщил источник.

ДТП произошло на въезде в столицу Ингушетии: машина вылетела в кювет с моста вечером 26 мая. Как стало известно Лайфу, из повреждённого автомобиля вытащили водителя, который, по словам очевидцев, был пьян. Получившего травмы мужчину увезли до приезда бригады скорой помощи.

Информации о том, был ли в автомобиле в момент аварии сам Арсамаков, нет. Также остаётся неизвестной личность пострадавшего водителя.

Ранее в Астраханской области опрокинулся автобус с 15 пассажирами.

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