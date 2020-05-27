Байден обвинил Трампа в "ложной мужественности" и назвал дураком

Бывший вице-президент США Джозеф Байден жёстко раскритиковал действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над людьми, которые носят защитные маски во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Журналист поинтересовалась мнением Байдена по поводу того, что Трамп не всегда находится в общественных местах в защитной маске, а также напомнила, что президент в "Твиттере" процитировал пост, в котором в пренебрежительном ключе говорилось о бывшем вице-президенте США, появившемся в медицинском изделии на церемонии по случаю Дня поминовения.

— Он дурак, абсолютный дурак... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни, — сказал Байден.

Трамп в свою очередь заявил журналистам, что не критиковал Байдена за наличие защитной маски. Он также отметил, что решение бывшего американского вице-премьера "показалось необычным", так как рядом с политиком находилась только его жена.