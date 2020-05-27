"Началась война". Племянницу братьев Запашных обвинили в краже породистой собаки — видео

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Племянницу братьев Эдгара и Аскольда Запашных — Екатерину Запашную — обвинили в краже собаки в Сочи.
Сама девушка уверяет, что нашла породистого пса на улице, причём дважды. Первый раз — на рынке. Животное было грязным, истощённым, в клещах и блохах.
— Он был очень грязный и худой, внешний вид у него был просто ужасный. Я сидела и ждала хозяев, но никто не пришёл. Когда мы привели пса домой, для нас открылось чудо — рой блох и куча клещей. Стали искать владельцев, мы думали, что он либо потеряшка, либо его выбросили, но решили проверить. Через какое-то время на сайтах нам ответили, что такую собаку разыскивают, — сказала Екатерина Лайфу.
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Далее произошло странное. Хозяева забрали пса и обвинили Запашную в краже. По словам родственницы владелицы собаки Даниеллы Ковальской, питомец пропал рядом с домом, пока женщина уносила велосипед.
— Она выходит, а Кая (кличка пса. — Прим. Лайфа) нет. Начали искать его, всю ночь не спали. Далее объявилась Екатерина Запашная, мы позвонили ей, но она начала грубить. Мы пригрозили полицией, на что она сказала, чтобы мы забирали собаку, — пояснила Даниелла.
По словам Запашной, она спрашивала у хозяев, почему пёс был в таком ужасном состоянии, однако разговор не удался — он прошёл на повышенных тонах, а на Запашную в это время кричали матом. Через десять дней Екатерина вновь увидела Кая на улице — одного и в ужасном состоянии. На этот раз она решила не отдавать пса и переименовала его, назвав Бастой.
— Мы отвели его в ветеринарную клинику, где ему сделали общий анализ крови, биохимию, взяли мазок. Выяснилось, что у собаки глистная инвазия, анемия и панкреатит. Мы закупились лекарствами и лечим его, — заявила Запашная.
По словам хозяев пса, Запашная силой украла собаку, когда с ней гуляли дети. Сама владелица при походе в магазин забыла банковскую карточку и возвращалась за ней, уточнила Ковальская.
— Старшей дочке — 13 лет, а младшему — пять. Девочка отвернулась буквально на секунду и увидела такую картину: мальчика толкают, хватают собаку за шкирку, сажают в машину и увозят, — рассказала Даниелла.
По словам Запашной, на неё начали травлю в социальных сетях, называя воровкой.
— Пишут, что мы специально обмазали её говном и сняли. Началась настоящая война, — заключила Екатерина.
Стороны написали друг на друга заявления в полицию, которой и предстоит разобраться в деле.