Более десяти тысяч человек в Красноярском крае остаются без электричества после урагана — видео

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Штормовой ветер и проливной дождь обрушились на Красноярский край и повредили линии электропередачи, из-за чего 4,8 тысячи жителей Ачинска и около 6,4 тысячи человек в Ужурском районе остались без электричества, сообщает "РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города и Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
— Сразу вышли ремонтные бригады. На сегодня без электроэнергии остаётся примерно 4,8 тысячи человек. Постепенно подключаются. Причина перебоев — сильнейший ветер, который привёл к перехлёстам проводов, замыканиям, — сообщили в пресс-службе мэрии.
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26 мая на Красноярский край обрушились грозы и сильный ветер. В Красноярске городским службам пришлось откачивать воду с затопленных улиц. В Ачинске ветер повалил множество деревьев и рекламных щитов. По данным метеорологов, в городе выпал 31 миллиметр осадков.
К обрывам и замыканиям линий электропередачи привёл ветер, который захлёстывал провода. Из-за этого в двенадцати населённых пунктах Ужурского района было нарушено электроснабжение, уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Сейчас ливень и ветер прекратились.
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