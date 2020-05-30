В Нижнем Тагиле подростки затушили Вечный огонь — видео

В Нижнем Тагиле разыскивают двух подростков, которые сознательно залили водой Вечный огонь на памятнике, посвящённом героям Великой Отечественной войны. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент акта вандализма на площади Славы. На опубликованных агентством "Между строк" кадрах видно, как несколько проходивших мимо выпускников школы бросаются в погоню за вандалами, однако задержать их подросткам не удалось.

— Установлением личностей юных вандалов занимаются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Работу мемориального комплекса удалось возобновить в кратчайший срок. Очевидно, что подростками была проведена слабая профилактическая работа как со стороны их родителей, так и со стороны учебного заведения, в котором они обучаются, — заявил Лайфу представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Как пояснил Горелых, юных нарушителей, вероятнее всего, поставят на учёт, а в отношении их родителей (с большой долей вероятности) заведут административные дела по факту ненадлежащего воспитания детей.