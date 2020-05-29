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В Подмосковье возбудили уголовное дело против мужчин, гревших ведро с водой над Вечным огнём

Правоохранители проводят действия по установлению личностей граждан и задержанию лиц, причастных к преступлению.

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Фото © VK / Типичное Одинцово

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных мужчин, которые грели железное ведро, предположительно, заполненное водой, у Вечного огня в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее Лайф рассказывал, что по факту осквернения мемориала сотрудники полиции проводят проверку.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что дело возбуждено по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

В данный момент правоохранители проводят действия по установлению личностей граждан и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

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