В Подмосковье возбудили уголовное дело против мужчин, гревших ведро с водой над Вечным огнём

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных мужчин, которые грели железное ведро, предположительно, заполненное водой, у Вечного огня в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее Лайф рассказывал, что по факту осквернения мемориала сотрудники полиции проводят проверку.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что дело возбуждено по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".