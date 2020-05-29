Третий прототип корабля Илона Маска взорвался при испытаниях в США — видео

Прототип корабля Starship, который создаёт SpaceX Илона Маска, взорвался при испытаниях в американском штате Техас. Прямая трансляция с места событий велась в аккаунте NASASpaceflight в "Ютубе".

Стоит отметить, что за год это третий по счёту прототип, испытания которого заканчиваются безуспешно.