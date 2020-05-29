Третий прототип корабля Илона Маска взорвался при испытаниях в США — видео

RIP Starship SN4 😭https://t.co/klPMtZHxjW pic.twitter.com/hrrElBXmSC— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) May 29, 2020
Прототип корабля Starship, который создаёт SpaceX Илона Маска, взорвался при испытаниях в американском штате Техас. Прямая трансляция с места событий велась в аккаунте NASASpaceflight в "Ютубе".
Стоит отметить, что за год это третий по счёту прототип, испытания которого заканчиваются безуспешно.
Отмечается, что после огневых испытаний метанового двигателя Raptor в составе Starship SN4 произошла утечка топлива, которая и привела к взрыву.