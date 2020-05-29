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Третий прототип корабля Илона Маска взорвался при испытаниях в США — видео

Причиной тому стала утечка топлива после тестов метанового двигателя.

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Прототип корабля Starship, который создаёт SpaceX Илона Маска, взорвался при испытаниях в американском штате Техас. Прямая трансляция с места событий велась в аккаунте NASASpaceflight в "Ютубе".

Стоит отметить, что за год это третий по счёту прототип, испытания которого заканчиваются безуспешно.

Отмечается, что после огневых испытаний метанового двигателя Raptor в составе Starship SN4 произошла утечка топлива, которая и привела к взрыву.

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