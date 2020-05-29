Умер один из главных "злодеев" Голливуда — Энтони Джеймс

Голливудский актёр Энтони Джеймс (также известен как Джимми Энтони) скончался 26 мая в возрасте 77 лет. Об этом сообщает издание Variety.
Отмечается, что причиной смерти актёра стал рак.
Джеймс получил широкую известность благодаря ролям злодея в американском кино. Актёр сыграл в таких фильмах, как "Полуночная жара", "Голый пистолет 2 1/2", "Тайны отца Даулинга", "Непрощённый", и других картинах.
Кроме того, Энтони Джеймс снимался в своё время в сериалах "Коломбо", "Звёздный путь. Следующее поколение", "Улицы Сан-Франциско", "Старски и Хатч", "Ангелы Чарли", "Женаты и с детьми".