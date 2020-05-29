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Умер один из главных "злодеев" Голливуда — Энтони Джеймс

Актёр прославился благодаря ролям в фильмах "Полуночная жара", "Голый пистолет 2 1/2".

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Фото © Twitter / Shane Bitterling

Голливудский актёр Энтони Джеймс (также известен как Джимми Энтони) скончался 26 мая в возрасте 77 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что причиной смерти актёра стал рак.

Джеймс получил широкую известность благодаря ролям злодея в американском кино. Актёр сыграл в таких фильмах, как "Полуночная жара", "Голый пистолет 2 1/2", "Тайны отца Даулинга", "Непрощённый", и других картинах.

Кроме того, Энтони Джеймс снимался в своё время в сериалах "Коломбо", "Звёздный путь. Следующее поколение", "Улицы Сан-Франциско", "Старски и Хатч", "Ангелы Чарли", "Женаты и с детьми".

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