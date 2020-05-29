Задержан экс-чиновник, которого разыскивали 9 лет после хищения четырёх истребителей

Экс-чиновника Росрезерва Андрея Силякова, который был осуждён на 11 лет за хищение четырёх истребителей МиГ и находился в федеральном розыске девять лет, задержали в Нижегородской области, говорится на сайте ФСИН России.

По информации ведомства, Силяков, когда был работником Управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу, присвоил четыре истребителя-перехватчика МиГ-31 и более 35 тысяч тонн мазута. Общий ущерб государству от его действий при этом превысил 1,3 млрд рублей. ФСИН отмечает, что девять лет назад Силяков был заочно приговорён к 11 годам лишения свободы, а после того, как на оглашение приговора не явился, его объявили в федеральный розыск.