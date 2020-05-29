Песков рассказал, почему отпустил бороду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не менял свой имидж, а бороду отпустил только на время карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

— На время коронавируса. Никакой это не имидж. Просто не брился! — поделился пресс-секретарь главы государства, передаёт РИА "Новости" .

Ранее супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка в соцсети Instagram опубликовала видео, на котором семья высаживает на своём участке саженец черешни. На кадрах можно разглядеть, как за последнее время изменился облик пресс-секретаря президента: он отрастил бороду, а его волосы стали длиннее. Супруга Пескова призналась, что он с нетерпением ждёт открытия парикмахерских.