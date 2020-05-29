За пятницу в Москве выпала месячная норма осадков

За сегодняшний день на территории Москвы выпала месячная норма осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передаёт РИА "Новости".

Как сообщил эксперт, в столице был установлен двойной рекорд для этого дня.

— В результате атаки балканского циклона на Москву за 29 мая 2020 года пролилось в общей сложности 52 миллиметра осадков, что эквивалентно месячной норме (51 миллиметр). Таким образом, установлен двойной рекорд... Пал прежний суточный рекорд для 29 мая, который составлял 26,1 миллиметра, и абсолютный суточный максимум осадков для мая, принадлежавший 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметров. И оба этих показателя перекрыты, — отметил Тишковец.