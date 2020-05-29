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За пятницу в Москве выпала месячная норма осадков

В столице был установлен двойной рекорд для этого дня.

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За сегодняшний день на территории Москвы выпала месячная норма осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передаёт РИА "Новости".

Как сообщил эксперт, в столице был установлен двойной рекорд для этого дня.

В результате атаки балканского циклона на Москву за 29 мая 2020 года пролилось в общей сложности 52 миллиметра осадков, что эквивалентно месячной норме (51 миллиметр). Таким образом, установлен двойной рекорд... Пал прежний суточный рекорд для 29 мая, который составлял 26,1 миллиметра, и абсолютный суточный максимум осадков для мая, принадлежавший 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметров. И оба этих показателя перекрыты, — отметил Тишковец.

Напомним, сильный дождь шёл в российской столице с самого утра, синоптики предупреждали, что в Москве может выпасть до 40 миллиметров осадков.

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