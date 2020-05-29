Сеть заполонили объявления о продаже крема от 5G. Но эксперт сравнил его с шапочкой из фольги

Интернет заполонили предложения о продаже кремов от излучений 5G. Однако это всего лишь ловкий пиар-ход, заявил в беседе с Лайфом эксперт в области информационных систем и технологий, председатель Комитета по IT московского отделения "Деловой России" Никита Северинов.

По его словам, косметические крема могут быть связаны с УФ-излучением, поскольку многие из них благодаря SPF-фактору защищают кожу от ультрафиолета. Но они не имеют никакого отношения к 5G.

Северинов пояснил, что ни один крем никак не поможет от 5G-излучений, поскольку кожа сама справляется с этой функцией. Более того, подчеркнул он, не стоит заблуждаться в том, что 5G как-то будут воздействовать на человека. Волны от 5G находятся на сверхвысоких частотах, и, соответственно, они будут, условно говоря, "отражаться от человека". Сами по себе они не проходят через людей.

Скриншот © "Авито" 1 / 2

На таких специальных кремах предприимчивые люди просто хотят заработать, считает специалист. Скорее всего, они продают обычные увлажняющие крема, и вряд ли они даже что-то нарушают, поскольку в таком случае их бы давно "прикрыли", считает Северинов.

— [Такой крем] будет увлажнять, лишний раз будет способствовать нормализации баланса кожи, но точно не [работать] по назначению, которое они описали. С тем же успехом можно надеть на голову шапочку из фольги и ходить. Это просто такой пиар-ход от продажников этих продуктов. Они хотят на этой теме как-то выехать, как-то нажиться, — пояснил он.

Напомним, в Москве пилотные зоны 5G начали открывать в середине 2019 года. Первый участок появился на Тверской улице — от Кремля до Садового кольца.