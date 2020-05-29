Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе в ночь на субботу

В столичном регионе в ночь на субботу ожидается дождь с грозой, а также сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, передаёт ТАСС.

— С 21:30 29 мая до 03:00 30 мая местами по Московской области и Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12–17 м/с, град, — говорится в сообщении.

Представители МЧС призывают жителей Москвы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим, а также не парковать машины вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.