Девушка Илона Маска выставила на аукцион часть своей души

Девушка американского миллиардера, основателя компании ЅраcеХ Илона Маска выставила на аукцион необычный лот, покупатель которого станет обладателем не только её личных вещей, но и получит сертификат на владение частью её души. Стартовая цена лота составляет 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Певица и художница Граймс (в миру Клэр Буше) открыла сразу две онлайн-выставки, на которых представлены её рисунки, гравюры, фотографии и концептуальные работы, сделанные ею за последнее десятилетие. Среди всего этого присутствует также лот, который выглядит как официальный документ, который передаёт процент её души новому владельцу.

— Я видела себя в первую очередь художником, и мне сейчас немного странно осознавать, что люди знают меня благодаря моей музыке, — сказала она.

При этом художница призналась, что первоначально не хотела устраивать распродажу, поэтому и поставила такую высокую цену, чтобы никто не купил лот, а если покупатель всё же нашёлся бы, то она как минимум "неплохо заработала бы". Однако пандемия CoViD-19 нанесла серьёзный экономический ущерб всем, и девушка решила, что 10 миллионов, возможно, слишком "весомая сумма". В связи с этим она предложила покупателям самостоятельно определить стоимость лота.