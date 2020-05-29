Под Саратовом дорожники нанесли разметку на грунтовой дороге

В городе Петровске Саратовской области дорожники нанесли разметку на грунтовой дороге. Сообщается, что видео с инцидентом было снято несколько дней назад. Дорога не является асфальтированной и ведёт к дачному посёлку.

Как сообщил РИА "Новости" начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Петровского района Дмитрий Чапурин, белые полосы появились при проведении калибровки оборудования. Он отметил, что такие работы необходимо проводить, когда автомобиль находится в движении.

— Это не ноу-хау. Это подрядная организация ООО "Меридиан" выполняла работы по калибровке своего оборудования на дороге не общего пользования, это обычная полевая дорога. Данные работы нужны для того, чтобы на основных дорогах с асфальтовым покрытием потом нанести качественную разметку, чтобы соблюсти нормы расхода краски, ровность и так далее, — подчеркнул чиновник.