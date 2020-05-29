Под Саратовом дорожники нанесли разметку на грунтовой дороге

В городе Петровске Саратовской области дорожники нанесли разметку на грунтовой дороге. Сообщается, что видео с инцидентом было снято несколько дней назад. Дорога не является асфальтированной и ведёт к дачному посёлку.
Как сообщил РИА "Новости" начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации Петровского района Дмитрий Чапурин, белые полосы появились при проведении калибровки оборудования. Он отметил, что такие работы необходимо проводить, когда автомобиль находится в движении.
— Это не ноу-хау. Это подрядная организация ООО "Меридиан" выполняла работы по калибровке своего оборудования на дороге не общего пользования, это обычная полевая дорога. Данные работы нужны для того, чтобы на основных дорогах с асфальтовым покрытием потом нанести качественную разметку, чтобы соблюсти нормы расхода краски, ровность и так далее, — подчеркнул чиновник.
Чапурин также добавил, что при проведении данных работ не было потрачено денег из бюджета, все расходы на себя взял подрядчик. По его словам, разметку на данном участке уже убрали, чтобы она не вводила в заблуждение водителей.