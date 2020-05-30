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Май в Москве может стать самым дождливым за 199 лет

В столице уже выпало две месячные нормы осадков.

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В последний день мая на Москву может обрушиться сильнейший ливень и сделать месяц самым дождливым почти за 200 лет. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По самому оптимистичному прогнозу, в столице 31 мая ожидается не меньше 44 мм осадков, по худшему — до 69 мм осадков, что эквивалентно месячной норме. Тишковец напомнил, что в столице уже выпало две месячные нормы — 103 мм. Если прогноз оправдается, объём осадков превысит 170 мм.

Вероятно, что будет побит рекорд самого дождливого за все наблюдения мая 1821 года, когда выпало 140 мм. Таким образом, май 2020-го может хлопнуть дверью, вписав себя в метеоисторию как самый дождливый за последние почти 200 лет, — написал синоптик в "Инстаграме".

Ранее эксперты заявляли о том, что этим летом из-за тёплой и малоснежной зимы может возникнуть проблема сильной засухи в трёх регионах России: Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях.

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