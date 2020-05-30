Май в Москве может стать самым дождливым за 199 лет

В последний день мая на Москву может обрушиться сильнейший ливень и сделать месяц самым дождливым почти за 200 лет. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По самому оптимистичному прогнозу, в столице 31 мая ожидается не меньше 44 мм осадков, по худшему — до 69 мм осадков, что эквивалентно месячной норме. Тишковец напомнил, что в столице уже выпало две месячные нормы — 103 мм. Если прогноз оправдается, объём осадков превысит 170 мм.

— Вероятно, что будет побит рекорд самого дождливого за все наблюдения мая 1821 года, когда выпало 140 мм. Таким образом, май 2020-го может хлопнуть дверью, вписав себя в метеоисторию как самый дождливый за последние почти 200 лет, — написал синоптик в "Инстаграме".