Два человека погибли и трое ранены в результате взрыва в ЛНР

В городе Красный Луч Луганской Народной Республики в результате взрыва погибли двое мужчин, ещё трое ранены. Как сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР, ЧП произошло накануне вечером.

— 29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения, — уточнили в ведомстве.

Ещё трое мужчин с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую многопрофильную больницу. Двое пострадавших 1972 и 1978 года рождения. Личность третьего устанавливается.