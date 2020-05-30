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Два человека погибли и трое ранены в результате взрыва в ЛНР

В городе Красный Луч сработало неустановленное взрывное устройство.

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Фото © МЧС Луганской Народной Республики

В городе Красный Луч Луганской Народной Республики в результате взрыва погибли двое мужчин, ещё трое ранены. Как сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР, ЧП произошло накануне вечером.

29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения, — уточнили в ведомстве.

Ещё трое мужчин с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую многопрофильную больницу. Двое пострадавших 1972 и 1978 года рождения. Личность третьего устанавливается.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Луганской и Донецкой народных республик приведены в режим полной боевой готовности.

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