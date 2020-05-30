Кабмин выделил почти 11 млрд рублей на поддержку аэропортов

Правительство РФ выделило почти 11 миллиардов рублей аэропортам в качестве поддержки в условиях снижения объёмов пассажирских перевозок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 миллиарда рублей, — уточнили в кабмине.

Средства могут быть использованы для уплаты страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта, а также для выплаты зарплат сотрудникам, исключая представителей руководящего состава и советов директоров. Контроль за целевым использованием субсидий возложен на Росавиацию.