Шрёдер заявил, что без России объединение Германии было бы невозможно

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что немцы могут быть благодарны России не только за объединение своей страны, но и за восстановление добрососедских отношений между двумя странами.

— Я считаю, что именно немцы имеют все причины быть благодарными за то, что между Россией и Германией существуют нормальные отношения, и быть благодарными также за российский вклад в объединение Германии. Без России оно было бы невозможно, это нужно просто признать, — заявил в интервью агентству ТАСС немецкий политик.

В то же время Шрёдер напомнил, что именно немцы стали инициаторами Второй мировой войны и прежде всего они ответственны за гибель миллионов человек. Но, несмотря на все страдания, что причинила России Германия, удалось вернуться к добрым отношениям. Это во многом связано с готовностью русских людей простить — не забыть, но простить, подчеркнул бывший немецкий канцлер.

Также в ходе интервью Герхард Шрёдер затронул тему санкций. По его мнению, в условиях пандемии государства должны пересмотреть политику ограничительных мер в отношении друг друга.

— Что будет сложно, так это восполнить огромные экономические потери во всём мире. Здесь мы затрагиваем тему, о которой я обязательно хотел бы поговорить: в такой ситуации на мировом рынке, когда речь идёт о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь, — отметил Шрёдер.