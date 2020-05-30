Кровь на асфальте. Лайф снял с дрона место нападения на инкассаторов в Красноярске

Лайф снял с дрона вход в отделение Сбербанка в Красноярске, где сегодня утром двое налётчиков в масках ранили инкассаторов и отобрали у них сумку с деньгами. О случившемся там вооружённом ограблении свидетельствуют следы крови на асфальте.