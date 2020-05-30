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Лайф публикует видео нападения на инкассаторов в Красноярске

В результате происшествия пострадало два человека.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, на которых запечатлён момент нападения грабителей на инкассаторов в Красноярске.

На кадрах видно, что в тот момент, когда инкассаторы складывали в свой автомобиль сумку с деньгами, к ним подбежали двое неизвестных, один из которых при этом стрелял. После того как злоумышленники нанесли ранения инкассаторам, они взяли денежные средства и направились к подъехавшему автомобилю.

По информации Лайфа, у одного из пострадавших зафиксированы открытый огнестрельный перелом костей правого предплечья, раны правого плеча и левого коленного сустава, у другого — огнестрельные ранения левого предплечья и правой кисти. Сейчас они находятся в операционной. В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших.

Пострадавшие:

1. Волков А.В., 1972 г.р.;

2. Рачев В.А., 1987 г.р.

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