Лайф публикует видео нападения на инкассаторов в Красноярске

Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, на которых запечатлён момент нападения грабителей на инкассаторов в Красноярске.
На кадрах видно, что в тот момент, когда инкассаторы складывали в свой автомобиль сумку с деньгами, к ним подбежали двое неизвестных, один из которых при этом стрелял. После того как злоумышленники нанесли ранения инкассаторам, они взяли денежные средства и направились к подъехавшему автомобилю.
По информации Лайфа, у одного из пострадавших зафиксированы открытый огнестрельный перелом костей правого предплечья, раны правого плеча и левого коленного сустава, у другого — огнестрельные ранения левого предплечья и правой кисти. Сейчас они находятся в операционной. В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших.
Пострадавшие:
1. Волков А.В., 1972 г.р.;
2. Рачев В.А., 1987 г.р.
Лента новостей
Москалькова заявила, что за провокациями на "Бессмертном полку онлайн" стоят противники укрепления России
сегодня в 05:23
При нападении на инкассаторов в Красноярске пострадало два человека
сегодня в 04:12
Деньги лишними не бывают. СМИ назвали имена звёзд, которые обратились за получением МРОТ
сегодня в 03:28