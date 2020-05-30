Лайф публикует видео нападения на инкассаторов в Красноярске

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения, на которых запечатлён момент нападения грабителей на инкассаторов в Красноярске.

На кадрах видно, что в тот момент, когда инкассаторы складывали в свой автомобиль сумку с деньгами, к ним подбежали двое неизвестных, один из которых при этом стрелял. После того как злоумышленники нанесли ранения инкассаторам, они взяли денежные средства и направились к подъехавшему автомобилю.