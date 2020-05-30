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В субботу жителей Москвы ожидает дождь с грозой

Температура днём поднимется максимум до 26 градусов тепла.

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В Москве в субботу ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Температура днём в столице поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на воскресенье она опустится до плюс 10 градусов. Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, временами с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В связи с ухудшением погодных условий в Москве объявлен жёлтый уровень опасности.

В Подмосковье же температура будет колебаться в пределах 21–26 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до девяти градусов выше нуля.

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