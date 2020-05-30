Специалист рассказал, для кого тест на антитела к коронавирусу сейчас бесполезен

Заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов заявил, что не имеет смысла проводить бесплатное тестирование граждан на антитела к коронавирусу в тех регионах России, где сейчас фиксируют рост числа инфицированных. Об этом он рассказал в интервью URA.ru.

— Тестирование можно начинать сейчас, если пик прошёл. Если идёт затишье, становится меньше заболевших, — объяснил эксперт.

По мнению Костинова, от такого тестирования выигрывают как простые жители, так и власти регионов, потому что для человека важно знать, существует у него вероятность заразиться инфекцией или нет, а чиновники по результатам массового тестирования смогут делать более точные прогнозы.

— Нужно понимать, что, например, 20–30 процентов населения уже имеют иммунитет, а остальные находятся в группе риска и им нужна вакцина, — рассказал он.

Кроме того, Костинов добавил, что выявление иммунной прослойки поможет вычислить сумму денежных средств, которые необходимо будет заложить на лекарства, а также рассчитать, сколько больничных коек развернуть к осени.