Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к предательству и постановил запретить его

Предполагается, что наказание должны нести не только сами "преступники", но также их родители и преподаватели.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын оказался недоволен результатами инспекции учеников старших классов, которая показала, что некоторые старшеклассники живут вместе и занимаются аморальными действиями, такими как проституция, а также "тусуются" с гангстерами. В связи с этим он постановил запретить добрачный секс среди учеников. Об этом сообщает Express.

Кимирсенско-Кимченирский союз молодёжи изучил данные о старшеклассниках школ в приграничном с Китаем городе Синыйджу и установил, что количество "предателей" в последнее время только растёт и виноваты в этом в основном "декадентские капиталистические влияния", цифровые средства связи и китайская порнография.

— Безнравственное сексуальное поведение студентов — это результат пагубного влияния капиталистического образа жизни, и это стало проблемой. Комитет определил сексуальную распущенность среди подростков как измену, которая помогает врагу разрушить общество, — рассказал журналистам источник.