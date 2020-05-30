Лучший боец UFC угрожает разрывом контракта с организацией

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джон Джонс выразил недовольство отношением в свой адрес главы UFC Дэйны Уайта. В опубликованном спортсменом посте в "Твиттере" он пригрозил уходом из промоушена.

Конфликт бойца и главы UFC начался после пресс-конференции Уайта, на которой он заявил, что у 32-летнего Джонса "безумные финансовые запросы, которые на уровне боксёра Деонтея Уайлдера" за поединок с тяжеловесом Франсисом Нганну. В обращении к Уайту американский боец обвинил промоутера во лжи.

— Я не зарабатываю и половины тех денег, что делает Уайлдер. Ты меньше ценишь мои услуги из-за репутации? Тогда, может, лучше разорвать со мной контракт? — написал Джонс.