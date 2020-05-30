Бунтующие из-за гибели афроамериканца пытались прорваться в Белый дом и жгут машины полиции возле офиса CNN — видео

Акция народного негодования в связи с жестоким применением силы при задержании темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда переросла в полномасштабные протесты далеко за пределами города и даже штата Миннесота. И если в Вашингтоне акции носят более-менее мирный характер, то в других городах люди жгут машины полиции и громят улицы.
В частности, в Атланте толпа людей собралась возле штаб-квартиры телекомпании CNN и требовала от властей справедливости. Однако вскоре слова начали перерастать в действия и собравшиеся стали бить стёкла офисов, нападать на полицейских и громить служебные автомобили. Митингующие оттеснили стражей порядка и сожгли одну полицейскую машину, после чего разрисовали логотип телеканала оскорбительными лозунгами.
#VIDEO: Protestors have set fire to police cruiser outside CNN Center in Downtown Atlanta, as other demonstrators jump on law enforcement cars & smash windows. @WKRN pic.twitter.com/JOONyPSn5V— Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) May 30, 2020
Акция протеста проходит в эти минуты также и у стен Белого дома, где протестующие пытаются прорваться на территорию президентской резиденции через менее охраняемый задний двор, однако пока стражам порядка удаётся держать ситуацию под контролем.
This is what happens when you raise an entire generation of spoiled brats who never experienced consequences.— Carpe Donktum🔹 (@CarpeDonktum) May 30, 2020
The learning curve here is going to be STEEP
(This is in front of the White House)pic.twitter.com/62G4j0TnV1
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Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал прискорбными действия полицейских, которые привели к гибели подозреваемого. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как они укладывают Джорджа Флойда в наручниках на асфальт, после чего один из сотрудников нажимает ему на шею коленом и стоит там несколько минут. Задержанный кричит, что ему трудно дышать, однако стражи порядка обращают на это внимание лишь тогда, когда тот теряет сознание. Вскоре он скончался.